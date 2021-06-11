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الكونجرس الأمريكي يطرح قوانين جديدة لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:29 م
الكونجرس الأمريكي يطرح قوانين جديدة لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا شركات التكنولوجيا
كتبت: نهال أبو السعود

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قد تضطر أمازون وآبل وفيس بوك وجوجل إلى إصلاح ممارساتها التجارية في إطار مجموعة موسعة جديدة من إصلاحات مكافحة الاحتكار التي قدمتها مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين اليوم الجمعة.

 

قالت صحيفة نيويورك تايمز ان الحزمة المكونة من خمس قوانين مقترحة ستجعل من الصعب على المنصات إكمال عمليات الدمج وتمنعها من امتلاك الشركات التي تقدم تضاربًا واضحًا في المصالح.

 

وأشارت الصحيفة في تقريرها ان التشريع يعتبر أشمل جهد لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار منذ قرن من الزمان.

 

 

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحقيق مطول أجرته اللجنة الفرعية القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار في الشركات الأربع التي اكتملت العام الماضي.

 

وجدت اللجنة في ذلك الوقت أن امازون وفيس بوك وابل وجوجل لديهم سلطة احتكارية وأنه يجب مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة للمنافسة في الأسواق الرقمية.

 

بينما اختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول بعض الحلول ، اتفقوا في الغالب على الضرر التنافسي المزعوم وأن الإصلاح كان ضروريًا لتنشيط الأسواق.

 

على الرغم من التراجع التكنولوجي ، فإن دعم الحزبين لمشروع القانون يعد إشارة هائلة للصناعة التي تسببت في تعاون نادر بين الديموقراطيين والجمهوريين الذين اتفقوا على ان شركات التكنولوجيا أصبحت تمتلك الكثير من القوة المبالغ فيها.

 

 


الكونجرس الأمريكي

شركات التكنولوجيا

فيس بوك

امازون

جوجل

ابل

مكافحة الاحتكار

اخبار أمريكا

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