الكنيسة الأسقفية توضح تفاصيل مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية والمسيحية

كتب: محمد الأحمدى

قال المطران سامي فوزى إن أزمة كورونا أخرتنا عن افتتاح هذا مركز الدراسات الإسلامية المسيحية مؤكدا أن اسمه سيصبح "مركزالمطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية".



وعن أهداف المركز قال فوزي: نسعى لتنظيم زيارات لمن يريد أن يزور وهو برنامج زيارة أو مدرسة صيفية أما هدفنا الثانى فهو البعد الأكاديمى وأعني دراسات جامعية وتقديم درجات علمية وندعو أساتذة من كل أنحاء العالم ومفكرين لدراسة اللغة العربية والإسلام.



وروى المطران سامي: في السنوات الماضية عقدنا مدرسة صيفية للدراسات الإسلامية المسيحية وعاشوا في الكاتدرائية في الزمالك وزاروا الأزهر والبابا تواضروس وفي نهاية اليوم كانوا يلتقون بالمحاضرين لافتا: وقد يشكل هذا المركز فرصة للسياحة ولزيارة الأهرامات والحضارة الفرعونية وكذلك الأثر الذي تركته الكنيسة في القرون الأولى وأثر الإسلام أيضا فى مصر.