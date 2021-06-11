الغرف التجارية: استقرار أسعار الزبادي والجبن واللبن المعبأ يسجل 13 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار منتجات الألبان تشهد استقرارا فى السوق المحلى وفقا للأسعار الرسمية، مشيرة إلى أن تقرير المتابعة الدورية لحركة السوق الذي تقوم به الشعب النوعية لرصد تحرك الأسعار ورصد الأسباب، أوضح زيادة المعروض من جميع منتجات الالبان وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار بالسوق.

أشار التقرير إلى استقرار أسعار الألبان ، حيث سجل سعر لتر " اللبن المعبأ " 13 جنيها وهو نفس مستواه في مايو 2020، كما استقر سعر لتر "اللبن الجاموسي السائب"عند 12 جنيها، وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومي عند 96 جنيها، وحافظت أسعار الزبادي زنة (125 جرام) على مستواها عند 3 جنيهات.

وسجلت أسعار الزبدة ارتفاعات، حيث ارتفع كيلو الزبدة الصفراء النيوزيلاندي بنحو22% لتبلغ 110 جنيهات مقابل 90 جنيه،وكيلو "الزبدة البلدي الجاموسي" ارتفع بنحو5% ليسجل 100 جنيه مقابل 95 جنيها في مايو 2020.