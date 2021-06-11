العنانى يكشف لـ"اليوم السابع": توقيت افتتاح المتحف المصرى الكبير

كتب محمد أسعد

قال الدكتور خالد العناني – وزير السياحة والآثار- إن اختيار توقيت افتتاح المتحف المصرى الكبير لا يرتبط بالوضع الصحى فى مصر فقط، ولكن بالحالة الصحية فى العالم بأكمله.

أضاف – في تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إنه سيتم اختيار التوقيت المناسب للجميع، حيث سيتم دعوة رؤساء دول العامل والملوك والأمراء والشخصيات الدولية البارزة لحضور هذا الحدث العالمي، وبالتالي فمن الأفضل انتظار تحسن الوضع الصحي في العالم كله، مشيرًا إلى أن الحدث كذلك مرتبط بالافتتاحات الكبرى الأخرى التى ستشهدها مصر كافتتاح العاصمة الإدارية، وطريق الكباش بالأقصر بعد ترميمه، وغيرها.

وقبل أيام توجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى جولة إلى المتحف المصري الكبير لتفقد وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف، حيث تم الانتهاء بنسبة 100%؜ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها. كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها 107 فاترينة قادمة من ألمانيا وايطاليا، فى أماكن عرضها النهائى داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من 65%؜ من كنوز الملك الشاب داخل 65 فاترينة منها.

وفى نهاية الجولة أشاد الوزير بجميع العاملين بالمتحف لما يبذلوه من جهد للانتهاء من هذا الصرح العظيم في التوقيتات المحددة، مؤكدا على أن ما رآه اليوم من تصميم ومستوى العرض المتحفي بقاعة الملك توت عنخ آمون سوف يضاهى قاعات كبرى المتاحف العالمية بل سيجعلها من أجمل قاعات العرض فى العالم.