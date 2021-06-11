العراق يحذر من ترك مواطنيه بمخيم "الهول" فى سوريا: لا يمكن تجاهل أوضاعهم

كتب وكالات

حذر مستشار الأمن القومى العراقي، قاسم الأعرجي، من ترك العراقيين فى مخيم "الهول" بسوريا دون معالجة أوضاعهم، بحسب "روسيا اليوم".

وقال فى بيان صحفي، إن "العراقيين أكثر من نصف سكان مخيم الهول ومعظمهم من النساء والأطفال، والظروف غير الملائمة فى المخيم يمكن أن تنشئ جيلا من العصابات المتطرفة التى تتغذى على العنف والعداء".

وأضاف: "فى هذا العام (2021) أبلغ عن حوادث خطيرة داخل المخيم شملت الكثير من العراقيين".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراقيين الذين عادوا من المخيم، هم من العوائل التى كانت موجودة فى قسم منفصل عن الهول منذ عام 2017، ويشكلون الوجبة الأولى من الذين سيعودون إلى العراق خلال الأشهر المقبلة".

وتابع، أن "جميع العائدين والذين سيعودون مستقبلا هم من فئة النساء والأطفال، وتخضعهم الحكومة للفحص الأمنى قبل عودتهم".

وبين مستشار الأمن القومى العراقي، أن بلاده ملتزمة بسلامة جميع العراقيين والعمل على ضمان حمايتهم، وإعادة الاندماج الآمن لهم من خلال برامج معدة لهذا الغرض.