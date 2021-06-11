السيطرة على حريق فى مخزن شركة مياه الشرب بالغربية.. فيديو لايف

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق داخل مخزن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والذي اندلع في كميات كبيرة من الهيش والبوص والمخلفات الموجودة خلف السور، دون دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مخزن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع المحلة.

هرعت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في المخلفات والبوص الموجود خلف السور وارتفعت ألسنة اللهب والدخان بالمنطقة، وتعامل رجال الاطفاء مع النيران، وتم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات