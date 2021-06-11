الرحمة حلوة.. شقيقتان بريطانيتان بالأقصر يجمعان 100 قطة وكلب لرعايتها "صور"

وفى هذا الصدد تقول باربارا كلارك إن بداية قصة تربية القطط بدأت بدخول إحدى القطط داخل منزلهما بحثًا عن الطعام وقررتا تربيتها وأطلقا عليها اسم "لانوك"، وبدأتا فى حملة لتربية الحيوانات الأليفة وبلغت عدد القطط لديهن أكثر من 100 قطة وكلب حتى الآن، موضحة أنهن يقمن بجلب الطعام من محلات الأكل للحيوانات الأليفة من المدينة بإجمالى شهرى يزيد عن 3 آلاف جنيه.

وأضافت البريطانية المقيمة بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المأكولات التى يحضرانها للقطط والكلاب تتنوع ما بين المأكولات الجافة التى تستورد من الخارج، ومعلبات الأرز والدجاج واللحوم والكبدة والماكرين والسردين والحليب للقطط الصغيرة، وسط سعادة كبيرة تغمرها خلال اللهو ليلًا مع تلك القطط، بجانب جلب بعض الكلاب الصغيرة لحمايتها من الخطر داخل المنزل لتزداد أعداد أبناؤها كما يطلقون عليها، مؤكدةً على أنهم يرفضون تماماً دخول أى شخص لمنزلهما لتصوير القطط والكلاب لحمايتهم من الخوف جراء وجود ضيوف بالمنزل فهم حريصان على مشاعرهم جداً بعد ما عانوا منه فى الشوارع.

فيما أكدت تيريزا كلارك، التى تقيم برفقة شقيقتها بالأقصر، أنها وشقيقتها تقيمان منذ عدة سنوات بالأقصر وقررتا استضافة عدد كبير من القطط والكلاب التى يجدانها معرضة للموت فى الشوارع، ويقومان بتربيتها وتقديم العلاج الطبى لها فى مستشفى مخصصة للحيوانات بالمدينة، حيث بلغت عدد القطط حوالى 100 قطة وكلب بأعمار مختلفة.

وأضافت تيريزا، لـ"اليوم السابع"، أنها تعشق وشقيقتها تربية الحيوانات الأليفة منذ كانتا تعيشان برفقة أسرتهما فى بريطانيا قبل حضورهما لمصر والإقامة فيها، مؤكدةً أن معظم تلك القطط جاءت إليهما من الشارع وقامتا بتربيتها، وإطلاق أسماء لها ومن ضمن تلك الأسماء: "ساندى – تيما – سبوتى – بوبيت – سكيوى – كودى – موكا – تومى – مانجو – كاتكود – لويس – بولو – هودى – ميتزي" وغيرها من الأسماء المميزة.