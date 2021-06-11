اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 يونيو 2021 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكي يرحب بالتزام قادة مجموع السبع بتقديم لقاحات كورونا للدول

الجمعة، 11 يونيو 2021 08:34 م
الرئيس الأمريكي يرحب بالتزام قادة مجموع السبع بتقديم لقاحات كورونا للدول الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، بالالتزام التاريخي لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع والدول المضيفة، بتقديم أكثر من مليار لقاح إضافي لكوفيد-19 للعالم.

وقال بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض: إن هذا الالتزام، يشكّل ركيزة أساسية لمجموعة شاملة من إجراءات (G7+) لإنهاء هذا الوباء العالمي في عام 2022، مشيراً إلى أن خطة عمل (G7+) التي سيُتفق عليها من قبل القادة، تشمل تطعيم أكثر الفئات ضعفاً في العالم، وتوفير إمدادات الطوارئ، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وتهيئة المجتمع الدولي للاستعداد للكوارث البيولوجية المستقبلية ومنعها واكتشافها والاستجابة لها.

وأشار البيان إلى استثمار الإدارة الأمريكية من خلال مؤسسة تمويل التنمية في الطاقة الإنتاجية المحلية للقاحات الآمنة والفعالة، التي ستدعم ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2022، وذلك يشمل الجهود من خلال شراكة اللقاحات الرباعية للولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، ومع مؤسسات تمويل التنمية النظيرة.

 

 


الرئيس الأمريكي

مجموع السبع

لقاحات كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة