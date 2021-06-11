الداخلية تنجح فى ضبط تجار بودرة بالقليوبية بحوزتهم 3 أسطوانات هيروين

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهم ( عدد 5 إسطوانات لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأيس - ميزان حساس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - سيارة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم .