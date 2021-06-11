اليوم السابع
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الداخلية تكشف غموض مقتل مواطن فى الدقهلية.. الخلافات الشخصية السبب

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:04 م
الداخلية تكشف غموض مقتل مواطن فى الدقهلية.. الخلافات الشخصية السبب حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لمركز شرطة بنى عبيد بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم دائرة المركز ) متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة بالجسم .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، وبسؤال شقيق المتوفى اتهم (أحد الأشخاص) بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته فأودى بحياته لوجود خلافات بينهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

 

 

 


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