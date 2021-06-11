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الداخلية تداهم 8 مراكز علاج إدمان غير مرخصة بأكتوبر

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:16 ص
الداخلية تداهم 8 مراكز علاج إدمان غير مرخصة بأكتوبر مكافحة المخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة، استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الجيزة)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف (8) مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة ( أول وثان 6 أكتوبر )، حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.

 

 

 


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