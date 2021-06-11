اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:54 م
الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية فى تحرير (14027) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13934) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (93) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1171) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (265) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1995) أرجيلة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.


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