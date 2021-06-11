اليوم السابع
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الجيش الفرنسى يقتل زعيماً بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية بغرب إفريقيا

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:00 م
الجيش الفرنسى يقتل زعيماً بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية بغرب إفريقيا فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية
كتب وكالات

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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي،  إن الجيش الفرنسى قتل قائداً بتنظيم القاعدة خلال عملية بمنطقة الساحل الإفريقى يعتقد أنه مسؤول عن خطف وقتل صحفيين فرنسيين اثنين فى عام 2013، بحسب "الشرق بلومبر".

 

وأوضحت بارلى فى تغريدة على تويتر، أن 3 مسلحين آخرين قتلوا أيضاً فى العملية بالمنطقة الواقعة بغرب إفريقيا، وقالت الوزيرة "فى الخامس من يونيو، رصدت قوة بارخان هجوماً مزمعاً على مجمع للأمم المتحدة فى أجويلهوك فى شمال مالي".

 

وأضافت أن "عملية عسكرية أُطلقت بينما كانت مجموعة من الإرهابيين المسلحين توشك على إطلاق قذائف مورتر".

 

 


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إفريقيا

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