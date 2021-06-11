اليوم السابع
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التضخم الشهرى والسنوى إيه الفرق بين الاثنين.. فيديو

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:00 ص
التضخم الشهرى والسنوى إيه الفرق بين الاثنين.. فيديو اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى اليوم العاشر من كل شهر ميلادى، الرقم القياسى لأسعار المستهلكين "التضخم"، ومن بين الأرقام التى يتم الإعلان عنها معدل للتضخم الشهرى ومعدل آخر سنوى.

 

وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" بالفيديو تعريف لمفهوم التضخم، والفرق بين معدل التضخم الشهرى والسنوى، وقال مينا نصحى باحث إحصائى للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم هو عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

وأضاف مينا نصحي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يتم فيه حساب معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهري، وفيه يتم قياس متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسي"، بين شهر حالي وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالي، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.

 

واستطاعت نتائج الاقتصاد المصرى أن تثبت للجميع نجاح مسار الإصلاح الاقتصادى وقدرته على الصمود أمام الصدمات الطارئة، وخاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد بدول المنطقة.

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على مدار 10 سنوات تراجع معدلات التضخم السنوي في الفترة من 2011 وحتى 2020، حيث سجلت 10.5% معدل التضخم السنوى عام 2011، وصلت إلى 5.1% معدل التضخم السنوى عام 2020.


التضخم

اسعار المستهلكين

تضخم سنوى

تضخم شهرى

اخبار الاقتصاد

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