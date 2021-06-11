الانتهاء من الرفع المساحى لمشروع الصرف الصحي بشوارع كوم الصعايدة ببنى سويف

وأضاف "الجويلى"، أنه تم هدم وإزالة مبنى السكن الإداري ومكتب التموين لإقامة مجمع الخدمات بذات الموقع، ورفع إحداثيات محطة الصرف الصحي بقرية هربشنت.

وأكد "الجويلى" على استمرار متابعة التزام المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، بارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وتحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وذويهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير بالمواد الكحولية والمطهرات.