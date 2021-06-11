اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الإفريقى: الكاميرون تصادق على اتفاقية منع الفساد ومكافحته

الجمعة، 11 يونيو 2021 07:00 ص
الاتحاد الإفريقى: الكاميرون تصادق على اتفاقية منع الفساد ومكافحته بول بيا الرئيس الكاميرونى
أ ش أ

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صادقت الكاميرون على اتفاقية الاتحاد الإفريقى، لمنع الفساد ومكافحته والميثاق الإفريقى لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية.

ووقع على الاتفاقية سفير الكاميرون والمندوب الدائم فى الاتحاد الإفريقى تشرشل إيومبو-مونونو، ومفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، وذلك وفق بيان صادر عن الاتحاد اليوم الخميس.

فى غضون ذلك، أجرى مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن، مناقشات معمقة مع سفير الكاميرون والمندوب الدائم فى الاتحاد الإفريقي، تناولت القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والحكم المحلى فى إفريقيا وتعزيز عمل القاعدة اللوجيستية القارية فى مدينة دوالا الكاميرونية.

 


الاتحاد الإفريقى

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أخبار الكاميرون

الفساد في الكاميرون

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