اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 07:39 م
أكرم القصاص
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الإمارات تفوز بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن

الجمعة، 11 يونيو 2021 06:50 م
الإمارات تفوز بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الإمارات
وكالات

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قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت اليوم الجمعة، دولة الإمارات عضواً غير دائم فى مجلس الأمن.

وعلق الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى على الانتخاب قائلا: انتخاب الإمارات اليوم لعضوية مجلس الأمن الدولى للفترة من 2022-2023.. يجسد ثقة العالم فى السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطلاقاً من المبادئ والقيم التى تأسست عليها، ستواصل الإمارات مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية

كما علق الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، قائلا: "انتخاب دولة الامارات لعضوية مجلس الأمن يعكس دبلوماسيتها النشطة"


الإمارات

مجلس الأمن

عضوية غير دائمة في مجلس الأمن

اعضاء مجلس الامن

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