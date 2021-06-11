افتتاح مسجدين بالعتمور قبلى بكوم أمبو والناصرية بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

افتتح العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان نيابة عن المحافظ اللواء أشرف عطية اليوم الجمعة مسجد عمر بن الخطاب بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو بمساحة 313 م2 وبتكلفة 1،5 مليون جنيه.

حضر الافتتاح المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، والدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " المفهوم الأوسع للصدقة" ، وفى نفس الوقت كلف محافظ أسوان بقيام العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بافتتاح مسجد الحسين الخطارى بالناصرية على مساحة 200 م2 وبتكلفة 1،2 مليون جنيه ليصل عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى الآن على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان 45 مسجدا.

وأوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة فى ظل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية، مع الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .











