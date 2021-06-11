اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 03:10 م
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استقرار أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة

الجمعة، 11 يونيو 2021 03:10 م
استقرار أسعار الأسماك اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة سوق الأسماك
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 11-6-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو .
 
وسجلت أسعار البلطي المزارع 1 بين 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، و سجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 
 
واستقرت  أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-200 جنيها  للكيلو، وسجلت أسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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