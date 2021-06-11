استبدال أتوبيسات خط سير أسيوط الجديدة - موقفى نزلة عبداللاه والشادر بميكروباصات

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الموافقة على استبدال الأتوبيسات التابعة لجمعية نقل الركاب بأسيوط تدريجيا بمكيروباصات 14 راكب لخط سير (مدينة أسيوط الجديدة ـ موقفى نزلة عبداللاه والشادر) لتحسين خدمات نقل الركاب لسكان مدينة أسيوط الجديدة وتحقيق الجذب السكانى وتلبية احتياجات المواطنين قاطنيها.

كان المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق فى جلستة الأخيرة المنعقدة فى شهر يونيو الجارى على استبدال الأتوبيسات التابعة لجمعية نقل الركاب بأسيوط تدريجيًا بمكيروباصات 14 راكب خط سير من وإلى مدينة أسيوط الجديدة ـ موقفى نزلة عبداللاه والشادر بمدينة أسيوط على أن يتم إلغاء تراخيص تلك الأتوبيسات من إدارة المرور.

وقال محافظ أسيوط أن استبدال تلك الاتوبيسات بميكروباصات 14 راكب سيسهل الحركة والانتقال من وإلى مدينة مدينة أسيوط الجديدة ويختصر زمن الرحلة موضحاً أن المدينة تعتبر مستقبل محافظة أسيوط فى التوسع العمرانى والسكنى وتحد من الزحف العمرانى على الرقعة الزراعية والتكدس السكانى بمدينة أسيوط.

وأكد المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتى على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة لافتًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تأتى ضمن المدن الحضارية على مستوى الجمهورية حيث يتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لسبل الحياة وتم تزويدها بالعديد من الخدمات لجذب عدد أكبر من السكان وتنظيم منظومة النقل الداخلى لتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة وتشجيعهم على الإقامة بها وتنفيذ أعمال التطوير والصيانة الدورية والخدمات لتعود بالنفع والفائدة على قاطنيها.