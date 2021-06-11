اليوم السابع
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ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليسجل مليون و26 ألف طن مارس الماضى

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:00 ص
ارتفاع الاستهلاك المحلى من السولار ليسجل مليون و26 ألف طن مارس الماضى محطة وقود - ارشيفية
كتب مدحت عادل

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سجلت معدلات الاستهلاك المحلى من السولار ارتفاعا طفيفا في شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ حجم الاستهلاك المحلى من السولار نحو مليون و26 ألف طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك في شهر مارس من العام الماضي 2020 نحو مليون و8 آلاف طن، بزيادة بلغت 18 ألف طن.

 

وكان الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي حقق ارتفاعا ملحوظا في شهر مارس الماضي، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن.

 

وحقق إنتاج الغاز الطبيعي، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.

 

وبلغ حجم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والمكثفات نحو 2 مليون و488 ألف طن في مارس الماضي، مقابل 2 مليون و630 ألف طن في نفس الشهر عام 2020.


استهلاك السولار

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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