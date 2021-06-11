إطلاق جواز السفر الإلكتروني خلال أسبوعين في الشرق الأوسط

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي لنتائج فحوص كورونا، سينطلق في الشرق الأوسط خلال أسبوعين، بينما سيتم تطبيقه على مستوى العالم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أمس الخميس، أن ويلي والش، المدير العام للاتحاد، قال خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن جواز السفر الصحي "إياتا ترافل باس"، هو تطبيق هاتفي، سيساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات كورونا.