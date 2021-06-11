اليوم السابع
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الجمعة، 11 يونيو 2021 10:24 ص
أكرم القصاص
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إطلاق جواز السفر الإلكتروني خلال أسبوعين في الشرق الأوسط

الجمعة، 11 يونيو 2021 10:00 ص
إطلاق جواز السفر الإلكتروني خلال أسبوعين في الشرق الأوسط جواز السفر الاليكتروني
أ ش أ

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أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تطبيق جواز السفر الصحي الرقمي لنتائج فحوص كورونا، سينطلق في الشرق الأوسط خلال أسبوعين، بينما سيتم تطبيقه على مستوى العالم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
 
وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أمس الخميس، أن  ويلي والش، المدير العام للاتحاد، قال خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن جواز السفر الصحي "إياتا ترافل باس"، هو تطبيق هاتفي، سيساعد الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان، بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات كورونا.
 
 

جواز السفر الاليكتروني

كورونا

إياتا

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