إطلاق بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"اليوم السابع" لحل شكاوى المواطنين

كتب مدحت وهبة تصوير سامى وهيب وحسين طلال

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن العمل ببرنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 بعد التخطيط له فى نهاية عام 2014 وكان يتم تناول الفقر وقتها من منظور نقدى فقط، وبعد أن خرجت مصر من ثورتين تناديين بالعدالة الاجتماعية والخبز والحرية وأن وزارة التضامن الحقيقة معنية بملفين أساسيين الخبز وترسل بيانات الأسر الأولى بالرعاية إلى وزارة التموين لاستخراج بطاقات تموينية لهم.

وتابعت الوزيرة خلال ندوة "اليوم السابع": خلال المرحلة الذى يتولاها الرئيس السيسى تواجدت رؤية متكاملة للإنسان المصرى وتم إنشاء اللجنة للعدالة الاجتماعية وكان يشرف عليها رئيس الوزراء وهى معنية بمتابعة ورصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال كافة الوزارات المعنية وخلال الـ 7 سنوات السابقة أصبح لدنا خريطة للمواطن المصرى فى افقر المناطق، حتى وصلنا إلى قاعدة بيانات ومن خلال الدخول على المحمول أو أجهزة الحاسب نستطيع الوصول إلى المواطن بالرقم القومى موجهة الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على دعمها المستمر فى هذه المنظومة.

وأضافت أنه تم إعداد دراسة عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى لتقديم الخدمات التى نحتاجها فى هذه المناطق وفى نفس الوقت ضرورة العمل على وعى المواطن، كذلك أيضا العمل عل ملف التمكين الاقتصادى وميكنة وربط الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطن كما أن بنك ناصر الذى يعمل تحت مظلة الوزارة يعد البنك الاجتماعى الوحيد فى مصر والوطن العربى ويعمل أيضا فى مشروعات أخرى تخص الحضانات والمرأة كذلك المجتمع المدنى شريك لنا كما أننا نقوم بتطوير قواعد بيانات الجمعيات لتكون موحد سواء الجمعيات التى تقدم دعم نقدى أو خدمات صحية حتى يكون هناك شفافية ونضمن عدم حرمان المواطن للخدمة، وأيضا التعاون مع المؤسسات الدينية ووزارة الأوقاف والازهر الشريف والكنيسة، كما تم عمل حساب للأيتام مع الكنيسة "بنت الملك" والحقيقة لم نترك مؤسسة الا وتركنا أبوابها للمشاركة ووقعنا من ذ عدده أيام بروتوكول مع الإذاعة المصرية حيث إن الإعلام شريك معنا وله دور كبير فى إبراز ملفات الحماية الاجتماعية وتوعية المواطنين، كما نطلع بأن نبدأ تواصل الشراكة مع "اليوم السابع" كأولى المؤسسات الصحفية للعمل على حل شكاوى المواطنين من خلال إعداد بروتوكول تعاون قريبا فالإعلام ليس فقط لتغطية الأخبار ولكن يعمل على تحسين كثير من المعارف والسلوكيات.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، زارت مقر جريدة "اليوم السابع"، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، على توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، مؤكدة أن اليوم السابع دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.

وتفقدت الوزيرة، بصحبة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أقسام الجريدة المختلفة، وآلية العمل فى صالة التحرير، وكذلك الاطلاع على النسخة المطبوعة، وأشادت الوزيرة، بآليات الموقع الإلكترونى فى نشر الأخبار خاصة فى ظل الاهتمام بالقضايا القومية والمجتمعية.