اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص باختناق إثر حريق بمنزل داخل قرية إهوه ببنى سويف

الجمعة، 11 يونيو 2021 01:39 ص
إصابة 6 أشخاص باختناق إثر حريق بمنزل داخل قرية إهوه ببنى سويف سيارة إطفاء _ صورة أرشيفية
بنى سويف _ هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص باختناق إثر حريق في منزلين بقرية إهوه، التابعة لمركز بني سويف، منذ قليل، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا من الأهالي بوقوع حريق في منزلين مجاورين لبعضها بقرية إهوه التابعة لمركز بني سويف. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة،

ونقلت سيارات إسعاف مرفق بني سويف 6 مصابين باختناق نتيجة للحريق إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، حيث تبين أن الإصابات بسيطة وعبارة عن اختناقات وجروح.

 


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