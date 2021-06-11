إذا كنت من مستخدمى العدادات الكودية احذر شركات الكهرباء تشن حملات تفتيش مكثفة

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية تشن حملات تفتيش مكثفة على مستخدمى العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 190 ألف مشترك وذلك لضبط المخالفين وسارقى التيار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بشكل دورى نتيجة أكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقوموا بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة وتبين أن معدل استهلاك هولاء المواطنين الشهرى كان منتظم وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعب بعدادات المشتركين.

وأشار المصدر إلى أنه للحد من سرقات التيار الكهربائى سيتم وضع عداد ذكى فى كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يمكن شركات توزيع الكهرباء من تحديد سارقى التيار الكهربائى وأماكنهم والقدرات المسروقة.

وأوضح المصدر أن هناك حاليا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنوياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وقال المصدر إن هناك اتجاه قوى بالوزارة بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد، والحد من نسب الفقد فى الشبكة القومية التى تكبد الدولة خسائر تصل لـ2 مليار جنيه سنوياً.