أوقاف الأقصر تفتتح "مسجد الحساسنة" بمدينة القرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية افتتحت اليوم الجمعة، مسجدا جديدا من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها عن طريق وزارة الأوقاف، وهو "مسجد الحساسنه" بنجع البركة بمنطقة قامولا بمركز ومدينة القرنة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، فى بيان صحفى، أنه تم افتتاح المسجد الجديد بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، وإدارة أوقاف القرنة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ حسان محمد عثمان مدير الإدارة، حيث أناب مدير المديرية الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية بافتتاح المسجد، وقد ارتقى فضيلته المنبر وألقى خطبة الجمعة وكانت بعنوان "المفهوم الأوسع للصدقة" وبين فيها فضيلته فضل الصدقة، وأن الصدقة هى من أفضل الطاعات والقربات لله تعالى، وأن مفهوم الصدقة لا يقتصر على المال وإنما هناك مجالات أخرى نستطيع أن نفيد بها المجتمع والمواطن حتى نسعد وتكون مجتمعاتنا فى مصاف الدول المتقدمة.

وفى نفس السياق تم تشكيل لجنة للمرور على مساجد المدن المختلفة بالمحافظة لمتابعة النشاط الدعوى بمختلف أرجاء الأقصر، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، حيث أنه تقرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.



افتتاح مسجد الحساسنة فى غرب الأقصر