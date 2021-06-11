أسعار اللحوم اليوم الجمعة.. الكندوز يتراوح بين 120 – 140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكد التقرير الصادر عن الاتحاد العام للغرف عن استقرار أسعار اللحوم البلدية فى الأسواق، حيث سجلت اليوم الجمعة 11-6-2021، حيث تراوح سعر الكيلو الكندوز بين 120-140 جنيها، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .

كما سجلت أسعار الكبدة الكندوز 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت أسعار و الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار، وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات، وذلك لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أوبحركة تدفق السلع بالأسواق.

ورصد التقرير استقرار أسعار اللحوم خلال شهر مايو الماضي، حيث استقر سعر كيلو "الكندوز البلدى" عند 130 جنيها، وكيلو "البتلو" عند 140 جنيها، و"اللحم الجملى" عند 110 جنيهات للكيلو، و"اللحم البرازيلى المجمد" عند 70 جنيها للكيلو، و"الكبدة البرازيلى" عند 45 جنيها للكيلو.