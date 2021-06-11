اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021 بالبنوك المصرية

الجمعة، 11 يونيو 2021 10:20 ص
أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021 بالبنوك المصرية دولار
كتب ــ هانى الحوتى

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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 11-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية يومي الجمعة والسبت، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف 15.58 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، أما سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.58 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.58 جنيه للشراء.
 
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.59 جنيه للشراء.
 
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.58 جنيه للشراء.
 
15.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.58 جنيه للشراء.
 
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

 

15.6 جنيه للشراء.
 
15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

15.63 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.
 
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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