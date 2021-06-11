أسرة عريس الشرقية تروي تفاصيل غرقه وعروسته وشقيقتها أثناء الزفاف.. لايف

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من عزبة صيام بمحافظة الشرقية والتى شهدت حادثا مأساويا، راح ضحيته عريس وعروسة وشقيقتها قبل طلوع المسرح بـ10 دقائق بعد انقلاب سيارتهم فى إحدى الترع.

وأوضحت لبنى إبراهيم، من أهالى العريس، أن العريس كان فى طريقه للعودة للزفاف وتعرضت السيارة للانقلاب وتوفى على إثرها واستخرج الأهالى السائق والعروسة وشقيقتها، لافتًة أن شقيقه توفى أيضًا منذ عام غريقًا فى الترعة أيضًا.



وأشارت لبنى إبراهيم، إلى أن العريس كان أكبر الأشقاء والعائل للأسرة حيث يعانى والده من إعاقة وشلل وليس لديهم دخل ووفاة العريس أضافت أعباء أخرى عليهم.



وقالت لبنى إبراهيم، إن مشهد العزاء ودفن العرسان كان من الأمور الصعبة على الأسرة والعائلة ولكن إرادة الله وقضاء فوق الجميع، متمنًا أن يتم مساعدة والد العريس الذى يعانى من شلل يمنعه عن العمل.



وكان قد تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف المشروع أمام عزبة صيام التابعة لطحلة بردين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية، انقلاب سيارة ملاكى أثناء زفة عروسين بمصرف المشروع، وتم انتشال جثمان العروسة، وشقيقتها بمعرفة الأهالى، فيما قام ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية، بانتشال جثة العريس بمياه المصرف، وتم نجاة شقيقة العريس، فيما تم التحفظ على السائق وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.