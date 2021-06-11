أجمل فسحة ليلية.. المئات يستمتعون بالأجواء الساحرة على كورنيش مطروح "فيديو"

مطروح _ حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا من على كورنيش مطروح، لرصد توافد المصطافين للاستمتاع بالأجواء الممتعة، والطقس والتجول على الكورنيش. ومع إعادة فتح الشواطئ بعد إغلاق عام بسبب إجراءات كورونا، عاد الحياة لطبيعتها تدريجيا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ويحرص الكثير من المصطافين، من الأسر والمجموعات، على استخدام الطفطف كوسيلة مواصلات ترفيهية، خلال التنقل على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وتبدأ رحلته من ميدان الشراع خلف مبنى المحافظة إلى ميدان المشير أحمد بدوي، بالقرب من منطقة البوسيت.

ويترك كثير من المصطافين سياراتهم الخاصة، والاستمتاع بركوب الطفطف هرباً من الزحام، وتتزايد بهجة ركاب الطفطف، مع الغناء الجماعى لبعض الأسر أو المجموعات الشبابية، وتحويل الرحلة إلى أجواء إحتفالية.

ويتكون الطفطف من جرار يقطر خلفه مجموعة من العربات مكشوفة الجوانب، ليتمكن ركابه من مشاهدة البحر ومتابعة الأنشطة والأماكن المختلفة على جانبى طريق الكورنيش.



اجواء صيفية ممتعة لزوار كورنيش مطروح ليلا



اجواء صيفية ممتعة لزوار كورنيش مطروح ليلا