أجراس كاتدرائية واشنطن تدق 600 مرة تكريماً لضحايا كورونا

ومع مرور 15 شهراً على بدء الجائحة، يقترب العدد الرسمي لوفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة من 600 ألف وفاة على الرغم من نجاح برنامج التطعيم الوطني في خفض معدل الإصابات والوفيات اليومية.



وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي وفيات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة وصل إلى 596 ألفاً و59 حالة حتى العاشر من يونيو. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الوفيات على مستوى العالم سجلت 3 ملايين و758 ألفاً و560.



وكانت المرة الأخيرة التي دقت فيها الكاتدرائية الوطنية أجراسها من أجل ضحايا "كوفيد-19" في 15 ديسمبر الماضي، عندما ارتفع عدد الوفيات إلى 300 ألف.



وتوضح أداة تعقب فيروس كورونا، أن عدد الوفيات اليومي بالمرض في الولايات المتحدة انخفض إلى 431 في الثامن من يونيو، بعد أن بلغ ذروته يوم 27 يناير الماضي، عندما سجلت البلاد أكثر من 4 آلاف و500 وفاة.