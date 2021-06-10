7 سنوات من الإنجاز.. الرئيس السيسى يغير وجه الصناعة فى مصر.. فيديو

مدن صناعية وإنتاجية فى كل ربوع الوطن شهدتها السبع سنوات الأخيرة، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على المنتج المحلى، لتقليل الاعتماد على العملة الصعبة، وتوفيرها والعمل على إيجاد الوظائف لشباب مصر.

الدولة سخرت كافة الإمكانات، فالإنجازات الحكومية فى ملف الصناعة لا تنتهى، فأنجزت الدولة وأنشأت مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط وأخرى للنسيج فى السادات، بالإضافة إلى مدينة الدواء، كما كان للقطاعات الإنتاجية نصيبا أكبر، فتم الانتهاء من 80% بملف المجمعات الصناعية الجديدة والتى تشمل 4713 مصنعا جديدا للمستثمرين.

الحكومة تعمل كخلية نحل للانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ 12 محافظة، 9 منها فى صعيد مصر، كما نجحت وزارة الصناعة خلال الـ7 سنوات الماضية فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية التكلفة الاستثمارية للمشروعات بلغت حوالى 10 مليارات جنيه.

فى هذا التقرير نستعرض أهم الإنجازات فى هذا الملف: