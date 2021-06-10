28 يونيو.. الحكم على المتهم بقتل شقيقين فى الشرابية بعد إحالته للمفتى

كتب عبد الله محمود

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة28 يونيو الجاري، للنطق بالحكم على المتهم بقتل شقيقين بالشرابية بعد إحالته لفضيلة المفتي، لأخذ الراي الشرعي في إعدامه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، تسلمت تقرير توقيع الكشف الطبي من مستشفي الأمراض العقلية للمتهم، حيث أوضح التقرير أن المتهم لا يعانى من أي أمراض نفسية أو ذهانية "عقلية"، وأنه يتمتع بكامل قواه العقلية، وأنه بناء على ذلك يكون ارتكب الجريمة بكامل وعيه ودون وقوعه تحت تأير أي شيئ.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار حسام حسين، أمرت بإحالة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين بالشرابية، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص،سقط على أثرها شقيقن قتلا على يد عاطل "مسجل خطر"، على انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثتي شقيقين، وتبين إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم بسبب خلافات الجيرة في المنطقة، حيث قرر المتهم الانتقام من المجنى عليهما، فأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين"، وجلس على أحد المقاهى في المنطقة يترصد المجنى عليه الأول، وبمرج أن رآه أنقض عليه طعنا بالسلاح الأبيض، مسددا له عدة طعنات نافذة، فيما تبين أن المتهم أيضا أختبأ فور حضور شقيق المجنى عليه فور علمه بالواقعة، وأثناء محاولته اسعاف شقيقه، أنهال عليه المتهم أيضا مسددا له عدة طعنات نافذة، سقط على أثرها في الحال غارقا في دمائه، وفارق الحياة قبل وصوله للمستشفى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم داخل أحد المنازل بدائرة قسم المطرية عند أحد أقاربه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم، حتى تم إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي أمرت بإحالته إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى فيه قبل جلسة النطق بالحكم.