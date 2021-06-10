اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات

الخميس، 10 يونيو 2021 12:48 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2020/2021.
 
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 70.38%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1276 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 37.68%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1542 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 43.29%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1439 طالبًا وطالبة.
 

وكان الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية 92.27%، وبلغ عدد الناجحين 126347.

كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية 85.4%، حيث نجح 104437 طالبا وطالبة، وتم إعلان النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث جاءت النتائج التفصيلية كالتالى:

بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا وطالبة من إجمالى 136939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57%، وعددهن 61310 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17%، ‏وعددهم 64818 طالبا.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104437 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏122810 طلاب وطالبات، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏81.36%، وعددهم 66142 طالبًا.‎

يذكر أنه قد أعلن فى وقت سابق أن امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي) ستعقد يوم السبت 14 أغسطس 2021 وتنتهى يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021.

 

 


نتيجة القراءات

وكيل الازهر

الازهر الشريف

اخبار الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية يرسل تعليمات لرؤساء لجان الثانوية.. تعرف عليها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 30 يونيو آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يواصل استعداداته لامتحانات الثانوية.. 12 طالبا بكل لجنة وزيادة عدد المقار.. تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة وتوفير كواشف حرارة.. مضاعفة مراكز التصحيح وتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية: وضع أسئلة الدور الثانى بنفس ضوابط الدور الأول

الأحد، 06 يونيو 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة