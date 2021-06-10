اليوم السابع
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وكيل أوقاف الأقصر يشكل لجانا للمرور على المساجد لرصد الأنشطة الدعوية داخلها

الخميس، 10 يونيو 2021 05:00 ص
وكيل أوقاف الأقصر يشكل لجانا للمرور على المساجد لرصد الأنشطة الدعوية داخلها الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على مساجد المدن المختلفة بالمحافظة لمتابعة النشاط الدعوى بمختلف أرجاء الأقصر، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أنه تقرر تشكيل لجنه من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوه وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

 

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تقرر أيضاً تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية، من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، إعتباراً من  اليوم الأربعاء الموافق 2021/6/ 9 وإلى حين صدور تعليمات أخرى، بالإضافة إلى المرور على المساجد كل فى نطاق إختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن  المساجد بكل دقة، وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والمواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، عن طريق الجهات المختصة وإتخاذ اللازم قانوناً طبقاً لتعليمات الوزارة.

 

 

 


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