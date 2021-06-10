وفاة طالب بعد تعرضه للضرب المبرح على يد والده بقصد تأديبه بالغربية

تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من مستشفي قطور المركزي باستقبال طالب يبلغ من العمر 13 سنة جثة هامدة وبه آثار كدمات وسحجات بالوجه والجسد ووجود شبهه جنائية وراء الحادث.

انتقل الرائد سمير بحيري رئيس مباحث قطور لمكان البلاغ وتبين أن المتوفي تعرض للضرب المبرح على يد والده بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي من عمه، فأراد والده تأديبه بالتعدي عليه بالضرب، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته، تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.