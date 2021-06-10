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وفاة شقيقة وزير الدفاع الروسى والنائبة فى مجلس الدوما لاريسا شويجو

الخميس، 10 يونيو 2021 05:00 م
وفاة شقيقة وزير الدفاع الروسى والنائبة فى مجلس الدوما لاريسا شويجو شقيقة وزير الدفاع الروسى لاريسا شويجو
كتب محمد جمال

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توفيت اليوم الخميس فى موسكو النائبة في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، لاريسا شويجو، وهي شقيقة وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، بحسب " روسيا اليوم".

ونقل المكتب الصحفي لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، التي كانت لاريسا شويجو عضوة فيها، عن تصريح رئيسها، سيرجى نيفيروف: "أعبر عن تعازيي العميقة لأقرباء لاريسا شويغو".

ولم يقدم نيفيروف أى تفاصيل حول سبب وفاة لاريسا شويجو.

وولدت لاريسا شويجو في 21 يناير عام 1953، وكانت تحتل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة والتنظيم في مجلس الدوما الروسي من حزب "روسيا الموحدة".


لاريسا شويجو

روسيا

الدوما الروسى

موسكو

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