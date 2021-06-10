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وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية فى مرحلة الدراسات

الخميس، 10 يونيو 2021 07:30 ص
وزير الكهرباء: مشروع الربط الكهربائى مع السعودية فى مرحلة الدراسات مشروعات الربط الكهربائى - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات والذى يسمح لمصر الربط بدول الخليج وآسيا يعتبر حاليا فى مرحلة الدراسات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم التعاقد مع استشارى عالمى ليتولى القيام بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بعد تعديل مسارات خطوط الكهرباء ونقطة هبوط الكابلات، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات الخاصة بخط الربط بين البلدين بنظام  DC"التيار المستمر"، التى تعد الأحدث فى مصر والعام العربى.

ويرى شاكر أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل الى 21 الف ميجا وات.

وأضاف شاكر أن المشروع يهدف إلى الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.


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