وزير الاتصالات: 500 مليون جنيه لتوصيل شبكة الألياف الضوئية للمدن خلال 2021

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن رقمنة الخدمات سيدفع إلى التنسيق بين الجهات الحكومية، حيث إن المواطن يذهب لجهة واحدة للحصول على الخدمة، كما أنه يجعلها حكومة لا ورقية تتعامل عبر منظومة رقمية بجانب حوكمة الأداء وتسجيل كل مجريات العمل وتطوير الإجراءات.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه خلال النصف الثانى من هذا العام سنطلق المزيد من الخدمات على مصر الرقمية منها خدمات الحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وخدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل وخدمات وزارة التضامن ووزارة الإسكان.



ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التحول الرقمى جزء من منظومة بناء مصر الرقمية ويتعلق بالخدمات وتطوير الأداء، موضحا أن تطوير الأداء الحكومى يرتبط برؤية القيادة السياسية نحو الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن كل مبانى العاصمة الإدارية الجدية تدار وتحوكم عبر الرقمنة، حيث إنها هي العاصمة الرقمية العربية لعام 2021.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس جغرافيا فقط ولكن فى طريقة أداء الخدمة، مستطردا: نتعاون مع وزارة الإسكان لتوصيل كابلات الألياف الضوئية؛ حيث لدينا أكثر من 31 ألف مبنى حكومة يجرى توصيلها بشبكة الألياف الضوئية.



وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: انتهينا من توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ2500 مدرسة، كما انتهينا من توصيل بشبكة الألياف الضوئية لـ 13500 مبنى حكومي خلال عامين، ويتم توصيل شبكة الألياف الضوئية للمبانى التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه جرى رصد أكثر من 500 مليون جنيه لتوصيل شبكة الألياف الضوئية للمدن عام 2021.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم رصد 5,6 مليار جنيه توصيل الألياف الضوئية لـ مليون مبنى للقرى التي ستتضمنها مبادرة حياة كريمة ، كما تم إنشاء 500 مكتب بريد جديد قريبا في الأماكن التي لا توجد بها الخدمة البريدية ، موضحا أنه يتم تطوير وميكنة كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصرى حاليا.



وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيجرى إطلاق خدمة المحفظة الرقمية على الهواتف المحمولة قريبا، مشيرا إلى أن مشروع الرقم القومى للعقارات يهدف إلى ربطها بقواعد البيانات المختلفة، متابعا: سنبدأ في بورسعيد في وضع الرقم القومى بالعقار وإعلام المواطن بها، ونعقد قانون كى يكون التعامل مع الحكومة من خلال الرقم القومى للعقار.



ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه تم تدريب 115 ألف من العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن ميزانية التدريب بلغت 400 مليون جنيه، كما أن التدريب ساهم في خلف جيل قادر على المنافسة التكنولوجية.