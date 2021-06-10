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ضمن مبادرة حياة كريمة..

وزيرة الصحة تكلف رئيس الرعاية الصحية بالإشراف على مشروع تطوير القرى المصرية

الخميس، 10 يونيو 2021 10:28 ص
وزيرة الصحة تكلف رئيس الرعاية الصحية بالإشراف على مشروع تطوير القرى المصرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، قرارًا بتكليف رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالإشراف العام على مشروع تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويعد مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة من المشروعات الصخمة التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بالقرى والمراكز لتأهيلها لتقديم خدمات تتميز بجودها في مقدمتها الخدمات الصحية حيث يخدم المشروع 58 مليون مواطن.

ويتضمن المشروع إقامة المراكز والوحدات الصحية، وفقا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد الذى يضمن أعلي مستوى من الجودة للمواطن ويأتى ذلك ضمن مستهدفات استراتيجية بناء الإنسان 2030.


الصحة

حياة كريمة

التأمين الصحى الشامل

وزيرة الصحة

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