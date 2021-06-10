اليوم السابع
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وزارة خارجية الأردن تكشف مستجدات اختطاف فتاة أردنية في ليبيا

الخميس، 10 يونيو 2021 04:00 ص
وزارة خارجية الأردن تكشف مستجدات اختطاف فتاة أردنية في ليبيا وزير خارجية الأردن
(وكالات)

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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، متابعتها للمعلومات التي وردتها منذ يومين حول تعرض فتاة أردنية للاختطاف وسوء المعاملة في دولة ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن الوزارة ومن خلال مركز العمليات على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمان والتي أكدت أن السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة، حيث تم وضع الفتاة في مكان آمن، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

وذكر الفايز أن الوزارة "على تواصل مستمر مع الأشقاء في السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية".

 

 

 


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