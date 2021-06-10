واشنطن تعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن هجمات ضد منشآتها بالعراق

أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على موقع تويتر، عن تقديم مكافأة "تصل إلى 3 ملايين دولار" لقاء "معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية" فى العراق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية"، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة