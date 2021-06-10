اليوم السابع
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الخميس، 10 يونيو 2021 09:39 م
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واشنطن تعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن هجمات ضد منشآتها بالعراق

الخميس، 10 يونيو 2021 08:00 م
واشنطن تعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن هجمات ضد منشآتها بالعراق هجوم بالصورايخ - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على موقع تويتر، عن تقديم مكافأة "تصل إلى 3 ملايين دولار" لقاء "معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية" فى العراق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية"، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.

 


العراق

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الخارجية الأمريكية

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