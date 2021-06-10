واشنطن تعرض مكافأة 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن هجمات ضد منشآتها بالعراق

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أميركيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية"، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.