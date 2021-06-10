نائب رئيس الدستورية: اجتماع المحاكم الأفريقية يناقش 4 ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب

كتب إبراهيم قاسم - تصوير حسن محمد

قال المستشار عادل عمر الشريف نائب المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية سيتناول أربعة محاور وهي مكافحة الارهاب والتحول الرقمي، وملف الرعاية الصحية وتحديات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات، و قضية الاقتصاد الأخضر.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا، للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤياء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

واستطرد الشريف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى أهمية لتحديات التى تواجه القارة السمراء وهو صاحب محاور الاجتماع الأفريقى، مؤكدا إلى دور مصر فى إنتاج وصناعة وتوزيع اللقاح على شعوب القاهرة الأفريقية بالإضافة إلى مواجهة الأمراض المستوطنة فى تلك البلاد.

وأضاف المستشار عادل الشريف أن الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجاء في ظروف وتحديات صعبة تواجهها القارة.

وذكر أن الملفات التى يناقشها الاجتماع الخامس تحتاج إلى تشريعات جديدة والحرص عالى تحقيق أعلى حماية قضائية لانها الملاذ الاخير للحق والعدل.

ورغم جائحة كورونا إلا أن هناك حوالي 40 دولة تشارك فى هذا الاجتماع، وتم تغير أيضا امكانية حضور المؤتمر افتراضيا لمن لم يتمكن من الحضور بسبب ظروف كورونا.



