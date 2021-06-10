نائب رئيس الدستورية: إفريقيا شريك استراتيجى والتاريخ شاهد على دور مصر بالقارة السمراء

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، إن إفريقيا شريك استراتيجي، والتاريخ شاهد على الدور المصري في القارة الأفريقية منذ الستينات وحتى الوقت الراهن.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤياء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

وأكد المستشار عادل الشريف خلال المؤتمر التحضيرى على اعتذار المستشار سعيد مرعى فى حضور المؤتمر اليوم نظرا لتواجده خارج القاهرة مؤكدا على أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.

وتستضيف المحكمة الدستورية بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، خلال الاجتماع الذي يبدأ السبت المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.