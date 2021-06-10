"مياه القليوبية" تضم معدات جديدة ضمن أسطولها وتركيب جهاز GPS بالسيارات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

‎أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تدعيم أسطول الشركة الميكانيكي بـ2 معدات ثقيلة إيطالى مجهزة بونش إنقاذ حمولة 15 طن، لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر اللازمة لأعمال الإحلال والتجديد ونقل الديزل في أوقات الطوارئ بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيها.

‎وأضاف "مجاهد"، خلال تفقده السيارات الجديدة أن الشركة تواصل جهودها لتقديم خدمة مميزة للمشتركين من خلال تطوير منظومة العمل بكافة فروعها، مؤكدا جاهزية تلك السيارات للعمل، للحفاظ على الجهود التي تبذلها الشركة في تطوير مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

‎ووجه "مجاهد"، رئيس الحملة الميكانيكية وقطاع الورش بإصلاح وصيانة المعدات بصفة دورية وذلك لضمان كفاءة السيارات، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات لأهالى القليوبية.

‎وشدد "مجاهد"، على ضرورة إعداد تقرير فنى لجميع سيارات الشركة، ومتابعة تركيب جهاز GPS بجميع السيارات، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.



السيارات الجديدة بشركة المياه



المعدات الجديدة ضمن أسطول شركة المياه



متابعة السيارات الجديدة