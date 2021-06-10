وأضافت المتحدثة الروسية - في إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم /الخميس/ - "أي تفكير حول هذا الموضوع يعني ضمناً إما منافسة غير عادلة أو محاولات لتسييس المشروع"، مشيرة إلى أن هذا يخلو تماما من أي معنى لغياب الحقائق والأدلة في تصريح وزير الخارجية الأمريكي بشأن ما يسمى العواقب السلبية لتشغيل هذا المشروع.



وعلى صعيد الأوضاع عند حدود قرغيزستان وطاجيكستان، أكدت متحدثة الخارجية الروسية استعداد بلادها للمساعدة في إحلال السلام بينهما، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.



وقالت زاخاروفا "ندعو الحلفاء القرغيزيين والطاجيكيين إلى الالتزام الصارم بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه، حيث من الضروري الوصول بعملية الترسيم السلمي للحدود بين البلدين إلى نتيجة منطقية، ونؤكد استعدادنا للمساعدة في التوصل إلى سلام متين وأمن في المناطق الحدودية للدولتين الشقيقتين".



وأضافت:" لقد أصدرت قيرغيزستان وطاجيكستان في 5 يونيو الجاري بيانًا مشتركًا بشأن الحد من التوترات في المنطقة الحدودية، والذي ينص من بين أمور أخرى، على انسحاب المراكز الحدودية في عمق أراضي كل جانب ونقل القوات والمعدات العسكرية إلى أماكن انتشارها الدائم"، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بهذا البيان. يذكر أن الصراع على حدود البلدين، الذي اندلع في نهاية أبريل الماضي، أودى بحياة أكثر من 50 شخصا من كلا الجانبين.