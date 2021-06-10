وقالت المتحدثة الروسية - في إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم /الخميس/ - "نعيد التأكيد على اهتمامنا بتعزيز الشراكة مع السودان في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني".



وأضافت "أن تعزيز العلاقات بين روسيا والسودان يضمن الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجستي للقوات البحرية الروسية".



وذكرت وسائل إعلام روسية - مؤخرا - أن الخرطوم ترغب في إعادة النظر بالاتفاق، الذي جرى في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والمتعلق بإنشاء نقطة دعم لوجيستية للبحرية الروسية في السودان.