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مواطن عثر على لوحة أثرية بأرضه: كنت فاكرها حجر وسلمتها علشان دى حاجة مصر

الخميس، 10 يونيو 2021 08:36 م
مواطن عثر على لوحة أثرية بأرضه: كنت فاكرها حجر وسلمتها علشان دى حاجة مصر اللوحة الأثرية
إبراهيم حسان

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قال يحيى طه، مالك الأرض التى عثر بها على لوحة أثرية، إنه اكتشف اللوحة الأثرية داخل أرضه بالصدفة، عندما كان يستصلح أرضه بواسطة حفار، وعندما عثر على اللوحة الأثرية، ظن أنها حجر وظل يعمل في الأرض لمدة شهر دون أن يعلم بكونها لوحة أثرية.

وأضاف طه، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "كنت فاكرها حجر، وقعدت شهر أصلح في الأرض وكل يوم أعدى على صاحب الحفار يقولى طيب طيب، وبعدين قلت للحفار مش هديك فلوس غير لما تطلع الحجر، ولما رفع جزء منها شفته قلت له خليه مكانه زي ما هو وردمنا عليه، ورحت للجهة المسئولة عن الآثار وربنا هدانى إني أسملها للدولة علشان دى حاجة مصر".

وتابع: "ناس كتير صورت اللوحة ونزلتها على السوشيال ميديا وقالت للبيع، ولكن أنا بلغت الآثار وخدوها علشان دي حاجة مصر، والناس خلقت ليا قصص كتير علشان تقنعنى إني ما أسلمهاش، والناس قالت الحكومة هتاخد أرضك وقصص كتير، ولكن اللى شفته وحصل معايا من الآثار والشرطة شيء مشرف ويدعو للفخر".

 

وكشفت وزارة الآثار عن تفاصيل اللوحة الآثرى، وهى لوحة حفر عليها خرطوش للملك "واح- ايب- رع" خامس ملوك الأسرة 26، و15 سطرًا من الكتابة الهيروغليفية، ويعلوها قرص الشمس المجنح، ويبلغ طول اللوحة 230 سم، وعرضها 103سم، وسمكها 45 سم، ومصنوعة من الحجر الرملي.


اللوحة الأثرية

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