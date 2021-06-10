من فلسطين إلى لبنان.. رسائل حب لأحمد خالد توفيق على جدران مقبرته.. فيديو وصور

الغربية – مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من أمام ضريح الراحل أحمد خالد توفيق، الذى توفى منذ عامين، حيث يوافق اليوم الخميس ذكرى ميلاده الـ 59.

وقال الحاج صالح مسئول مقابر قحافة المتواجد بها ضريح الدكتور أحمد خالد توفيق، والذي يحل اليوم ذكرى ميلاده الـ59، أنه يوم وفاته كان مشهد الجنازة مهيب للغاية، وكان هناك الآلاف من المشيعون فى الجنازة التي امتدت من مسجد السلام بالمرشحة وحتى المقابر، وتزاحم المشيعون حرصا منهم على المشاركة فى تشييع الجنازة، وامتلأت الشوارع بالمشيعون من جميع فئات المجتمع من شباب وفتيات وكبار وصغار.

وأضاف لـ"اليوم السابع": "بعد دفنه يتردد عليه محبيه من جميع دول العالم"، مشيرا إلى أن هناك طلاب وطالبات يأتون يوميا لقبره لزيارته والجلوس بجانبه وقراءة القرآن الكريم له، مبينا أن هناك مجموعات تأتي يوميا ومجموعات تأتي كل أسبوع منذ الظهر وحتى آذان المغرب، كما تحرص أسرته على زيارة ضريحه يوم الخميس والجمعة وقضاء أوقاتهم بجوار قبره.

وأوضح أن الشباب زينوا قبره بالأشجار والورود، ويحرص الشباب على زيارته، مؤكدا أن الله إذا أحب شخصا حبب فيه خلقه، ويعد أكثر قبر يأتيه أعداد كبيرة من الأشخاص لزيارته.

ورصد "اليوم السابع" رسائل عشق المحبين على قبر العراب، منها رسالة كتبها أحد الأشخاص من دولة لبنان كتب فيها "أحبك"، ورسالة أخرى من شاب يدعى زياد بدران قال فيها: "ليك فضل كبير عليه وأنك حببته فى القراية وكان نفسه يشوفك بس الظروف لم تسمح"، ورسالة أخرى من فتاة تدعى هدى حسني رمضان من دولة فلسطين قالت فيها: "معلمي ورفيق خطوات حياتي لسوف أخبر الجميع بقوة آثرك وفضلك الجميل فى حياتى وسأكمل مسيرة الحياة بخطواتك التي عملتها لى ومازلت افتقدك رغم وحشة الموت الذي سرقك منا.. رحمة الله واسكنك فسيح جناته وألهم فؤادنا الصبر والسلوان دائما".

ومن ضمن رسائل محبيه على قبره رسالة من فاطمة الزهراء حازم علي تقول له: "معلمي وقدوتي وأبي الروحي افتقدك كثيرا وافتقد كلماتك وكتباتك وأرائك الساخرة، حتي إذا مررنا بموقف اتساءل أين أنت لتخبرنا برأيك اشتاق إليك كثيرا والتمس الونس فى كتباتك وعزائي الوحيد أنك بجوار من هو أرحم من البشر جميعا رحمة الله عليك رحمة واسعة وألهم قلوبنا الصبر والسلوان".

كما تضمنت الرسائل رسالة من إسراء زين الدين قال فيها: "وداعا أيها الغريب كانت إقامتك ولكنها كانت رائعة عسي أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا ولكن كل شيء ينتهي ويترك فى نفوسنا وأرواحنا جرح لا يندمل، ولكن كتباتك تبقى دائما ويبقى أثرك الفريد مواكبا كل الأزمان وكأنك عراف جاء من المستقبل ولما الاندهاش فأنت عراب الجيل".