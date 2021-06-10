اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية توثق حياة الرئيس جمال عبد الناصر بأرشيف رقمى من 1176صفحة

الخميس، 10 يونيو 2021 12:00 ص
مكتبة الإسكندرية توثق حياة الرئيس جمال عبد الناصر بأرشيف رقمى من 1176صفحة جمال عبدالناصر
الإسكندرية جاكلين منير

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يعد الأرشيف الرقمى للرئيس جمال عبد الناصر، أحد مشروعات مكتبة الإسكندرية، إذ يُمثل المستودع الغنى توثيقًا لحياة الرئيس الراحل  وخاصة فترة رئاسته، باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة.

وأهدت مؤسسة جمال عبد الناصر مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطب، لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيًا وتبويبها وفهرستها وإخضاعها لعملية التعرف الضوئى على الحروف وإتاحتها للمستخدمين فى واجهة قابلة للبحث والتصفح.

ويتم تحديث المجموعة بصورة منتظمة بإضافة محتويات جديدة، ويعد أحدثها خاصية "فى مثل هذا اليوم" التى تتيح للمستخدمين إمكانية عرض الأحداث والأخبار والخطب والأفلام التسجيلية التى حدثت فى سنة محددة فى اليوم ذاته.

كما تم تزويد المجموعة بإضافات جديدة ممثلة فى ثلاثة وأربعين خطابًا (صوتًا وصورةً)، وتسعة وعشرين كارتًا للتهنئة، وثلاثة عشر منشورًا تم إصدارها من خلال حركة الضباط الأحرار، واثنتين وعشرين وثيقة تحتوى على محاضر اجتماعات الوزارة المصرية فى ألف ومائة وست وسبعين (1176) صفحة.

 

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الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

جمال عبد الناصر

أرشيف مكتبة الاسكندرية

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